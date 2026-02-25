Как предостерегла пользовательница тредс с ником @yuliavoroniuk, чашка с декоративными блестками может стать причиной искр, повреждения техники и даже пожара, если поставить ее в микроволновую печь.

Смотрите также Эту древесину категорически нельзя топить дома

Украинка рассказала, что решила разогреть напиток в чашке с блестящим декором. Уже через несколько секунд в микроволновке появились искры, а сама посуда начала трещать. К счастью, обошлось без возгорания, однако техника могла серьезно пострадать.

Почему это опасно?

Специалисты Real Simple объясняют: блестки и декоративные элементы на посуде часто содержат металлические частицы. Металл в микроволновке отражает электромагнитные волны, из-за чего возникают искры. В худшем случае это может привести к короткому замыканию или возгоранию.

Особенно опасными являются:

чашки и тарелки с золотистой или серебристой окантовкой;

посуда с металлическим напылением;

декоративные блестки в глазури;

треснувшая или поврежденная посуда с декором.

Как понять, что посуда не подходит?

Перед тем как ставить посуду в микроволновую печь, очень важно обратить внимание на маркировку на ее дне. Многие изделия имеют специальные пиктограммы или надписи, указывающие, подходит ли посуда для использования в микроволновке.

Если такого значка нет или вы сомневаетесь в материале, лучше не рисковать – нагрев неподходящей посуды может привести к искрам, трещинам или повреждению микроволновки. Особое внимание стоит уделять декоративным элементам.

Блестки, металлические напыления, золотые или серебристые окантовки, а также любые металлизированные вставки категорически нельзя ставить в микроволновку. Они создают эффект "антенны", через который электромагнитные волны отражаются, возникают искры и возрастает риск повреждения прибора или даже возгорания.

Эксперты советуют выбирать для разогревания простую посуду из керамики или термостойкого стекла без какого-либо декора. Такой вариант не только безопасен, но и помогает сохранить вашу технику в рабочем состоянии на долгие годы.

Какие продукты категорически нельзя греть в микроволновке?

Ранее мы писали, что нельзя подогревать в микроволновке вареные яйца, овощи с высоким содержанием витамина С, курятину, морепродукты и стейки. Микроволновка может испортить вкус блюд, сделать их невкусными, а также не уничтожить бактерии из-за неравномерного нагрева.