Як застерегла користувачка тредс з ніком @yuliavoroniuk, чашка з декоративними блискітками може стати причиною іскор, пошкодження техніки та навіть пожежі, якщо поставити її у мікрохвильову піч.

Українка розповіла, що вирішила розігріти напій у чашці з блискучим декором. Уже за кілька секунд у мікрохвильовці з'явилися іскри, а сам посуд почав тріщати. На щастя, обійшлося без загоряння, однак техніка могла серйозно постраждати.

Чому це небезпечно?

Фахівці Real Simple пояснюють: блискітки та декоративні елементи на посуді часто містять металеві частинки. Метал у мікрохвильовці відбиває електромагнітні хвилі, через що виникають іскри. У гіршому випадку це може призвести до короткого замикання або займання.

Особливо небезпечними є:

чашки та тарілки з золотистою або сріблястою окантовкою;

посуд із металевим напиленням;

декоративні блискітки у глазурі;

тріснутий або пошкоджений посуд із декором.

Як зрозуміти, що посуд не підходить?

Перед тим як ставити посуд у мікрохвильову піч, дуже важливо звернути увагу на маркування на його дні. Багато виробів мають спеціальні піктограми або написи, що вказують, чи підходить посуд для використання в мікрохвильовці.

Якщо такого значка немає або ви сумніваєтеся у матеріалі, краще не ризикувати – нагрівання невідповідного посуду може призвести до іскор, тріщин або пошкодження мікрохвильовки. Особливу увагу варто приділяти декоративним елементам.

Блискітки, металеві напилення, золоті або сріблясті окантовки, а також будь-які металізовані вставки категорично не можна ставити в мікрохвильовку. Вони створюють ефект "антени", через який електромагнітні хвилі відбиваються, виникають іскри і зростає ризик пошкодження приладу або навіть загоряння.

Експерти радять обирати для розігрівання простий посуд із кераміки або термостійкого скла без будь-якого декору. Такий варіант не лише безпечний, а й допомагає зберегти вашу техніку в робочому стані на довгі роки.

Які продукти категорично не можна гріти в мікрохвильовці?

Раніше ми писали, що не можна підігрівати в мікрохвильовці варені яйця, овочі з високим вмістом вітаміну С, курятину, морепродукти та стейки. Мікрохвильовка може зіпсувати смак страв, зробити їх несмачними, а також не знищити бактерії через нерівномірний нагрів.