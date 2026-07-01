Главный секрет – не цвет, а сочетание натурального камня, фактур и мягкого освещения. Об этом пишет Homes and Gardens.

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Почему белая кухня Роналду выглядит стильно, а не скучно?

Кухню для пары оформила дизайнер Паула Бриту. Она использовала белый мрамор с выразительными природными прожилками, а теплая скрытая подсветка придала пространству глубину и домашнюю атмосферу.

Дизайнеры отмечают, что именно освещение играет ключевую роль. Теплый свет под шкафами и на столешницах делает белый цвет не холодным, а живым и уютным.

По словам дизайнера кухонь Джули Гокче, еще один беспроигрышный прием – использование деталей из латуни или матового золота.

В белой кухне теплые металлические акценты действуют как солнечный свет – придают глубину и не позволяют интерьеру казаться холодным или бездушным.

Сегодня вместо блестящих золотых поверхностей дизайнеры советуют выбирать матовую латунь или сатиновое золото. Они мягко отражают свет, создают ощущение тепла и прекрасно сочетаются с натуральным деревом и камнем.

Завершают образ аксессуары из белого мрамора – вазы, миски, подставки для кухонной утвари или светильники из натурального камня. Именно такие мелочи делают минималистичный интерьер более живым и элегантным.

Кухня Роналдо и Родригеса: смотрите видео

Ранее мы писали о кухне Дэвида и Виктории Бекхэм. В ней натуральное дерево, черные фасады и металлические элементы создают стильный и теплый интерьер.