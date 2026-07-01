Головний секрет – не колір, а поєднання природного каменю, фактур і м'якого освітлення. Про це пише Homes and gardens.

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Завдяки чому біла кухня Роналду є стильною, а не нудною?

Кухню для пари оформила дизайнерка Паула Бріту. Вона використала білий мармур із виразними природними прожилками, а тепле приховане підсвічування додало простору глибини та домашньої атмосфери.

Дизайнери зазначають, що саме освітлення відіграє ключову роль. Тепле світло під шафами та на стільницях робить білий колір не холодним, а живим і затишним.

За словами дизайнерки кухонь Джулі Гокче, ще один безпрограшний прийом – використання деталей із латуні або матового золота.

У білій кухні теплі металеві акценти працюють наче сонячне світло – додають глибини й не дозволяють інтер'єру видаватися холодним чи бездушним.

Сьогодні замість блискучих золотих поверхонь дизайнери радять обирати матову латунь або сатинове золото. Вони м'яко відбивають світло, створюють відчуття тепла та чудово поєднуються з натуральним деревом і каменем.

Завершують образ аксесуари з білого мармуру – вази, миски, підставки для кухонного приладдя чи світильники з природного каменю. Саме такі дрібниці роблять мінімалістичний інтер'єр більш живим і елегантним.

Кухня Роналдо і Родрігес: дивіться відео

Раніше ми писали про кухню Девіда та Вікторії Бекхем. У ній натуральне дерево, чорні фасади та металеві елементи створюють стильний і теплий інтер'єр.