Но как насчет ухода за ним? Нужно ли мыть подвесной потолок, и если да – как часто и чем именно, рассказывает 24 Канал.

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Обязательно ли мыть подвесной потолок

Да, периодическая очистка нужна. Даже если потолок визуально чистый, на нем накапливаются пыль, мелкие частицы жира (особенно в кухне), паутина или следы от насекомых. Во влажных помещениях возможно образование пятен или даже плесени.

В общем можно определить несколько случаев, когда мытье точно необходимо:

после ремонта (строительная пыль, следы краски);

в кухне – из-за жировых испарений;

в ванной – из-за влажности и конденсата;

в квартирах, где курят или есть камин;

если появились пятна, следы рук или насекомых.

Как часто мыть потолок

Частота зависит от условий эксплуатации:

1 раз в 6 – 12 месяцев – стандартная профилактика в гостиной, спальнях;

1 раз в 3 – 6 месяцев – для кухни, ванной, коридора;

при необходимости – после интенсивного загрязнения или ремонтных работ.

Потолки иногда нуждаются в мытье / Фото Freepik

Как правильно мыть подвесной потолок

Сначала проверьте тип материала. Подвесные потолки бывают из разных материалов – ПВХ-панели, гипсокартон, кассетные конструкции. Прежде чем начинать очистку, важно знать, выдержит ли поверхность влажную уборку.

Пластиковые (ПВХ) панели можно мыть влажной тряпкой, мягким моющим средством. Гипсокартон выдерживает лишь сухую чистку или очень осторожное протирание слегка влажной салфеткой. Кассетные же потолки из минерального волокна – чувствительны к влаге. Их чистить стоит пылесосом или сухой тканью.

Далее используйте мягкие средства. Не применяйте абразивы, жесткие щетки, агрессивные моющие вещества – они могут повредить поверхность.

Также соблюдайте безопасность. Работайте с устойчивой лестницы или помоста, используйте мягкую микрофибру или швабру с телескопической ручкой.

Чего делать не стоит

Не заливайте потолок большим количеством воды – это может вызвать протекание или деформацию.

Кроме того, не снимайте элементы потолка без надобности – их легко повредить или нарушить конструкцию.

Также не стоит мыть под натяжным или подвесным потолком горячей водой – высокие температуры могут повлиять на форму материала.

К слову, сейчас на рынке есть множество вариантов потолков. Самыми популярными считают натяжные или изготовленные из гипсокартона потолки, между которыми тоже непросто выбрать.