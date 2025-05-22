Але як щодо догляду за нею? Чи потрібно мити підвісну стелю, і якщо так – як часто та чим саме, розповідає 24 Канал.

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Чи обов’язково мити підвісну стелю

Так, періодичне очищення потрібне. Навіть якщо стеля візуально чиста, на ній накопичуються пил, дрібні частинки жиру (особливо в кухні), павутиння або сліди від комах. У вологих приміщеннях можливе утворення плям або навіть плісняви.

Загалом можна визначити кілька випадків, коли миття точно необхідне:

після ремонту (будівельний пил, сліди фарби);

у кухні – через жирові випари;

у ванній – через вологість і конденсат;

у квартирах, де курять або є камін;

якщо з’явились плями, сліди рук чи комах.

Як часто мити стелю

Частота залежить від умов експлуатації:

1 раз на 6 – 12 місяців – стандартна профілактика у вітальні, спальнях;

1 раз на 3 – 6 місяців – для кухні, ванної, коридору;

за потреби – після інтенсивного забруднення або ремонтних робіт.

Стелі іноді потребують миття / Фото Freepik

Як правильно мити підвісну стелю

Спершу перевірте тип матеріалу. Підвісні стелі бувають з різних матеріалів – ПВХ-панелі, гіпсокартон, касетні конструкції. Перш ніж починати очищення, важливо знати, чи витримає поверхня вологе прибирання.

Пластикові (ПВХ) панелі можна мити вологою ганчіркою, м’яким мийним засобом. Гіпсокартон витримує лише сухе чищення або дуже обережне протирання злегка вологою серветкою. Касетні ж стелі з мінерального волокна – чутливі до вологи. Їх чистити варто пилососом або сухою тканиною.

Далі використовуйте м’які засоби. Не застосовуйте абразиви, жорсткі щітки, агресивні мийні речовини – вони можуть пошкодити поверхню.

Також дотримуйтесь безпеки. Працюйте зі стійкої драбини або помосту, використовуйте м’яку мікрофібру або швабру з телескопічною ручкою.

Чого робити не варто

Не заливайте стелю великою кількістю води – це може спричинити протікання або деформацію.

Крім того, не знімайте елементи стелі без потреби – їх легко пошкодити або порушити конструкцію.

Також не варто мити під натяжною або підвісною стелею гарячою водою – високі температури можуть вплинути на форму матеріалу.

До слова, зараз на ринку є безліч варіантів стель. Найпопулярнішими вважають натяжні чи виготовлені з гіпсокартону стелі, між якими теж непросто вибрати.