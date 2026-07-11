Специалисты LoveDeco отмечают, что яркая красно-черная окраска божьих коровок выполняет защитную функцию – предупреждает хищников о том, что насекомое может выделять вещество с неприятным запахом и горьким вкусом.

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Чем полезны божьи коровки?

Наибольшую пользу божьи коровки приносят именно в саду. И взрослые особи, и их личинки активно питаются:

тлей,

мучнистыми червями,

щитовками и яйцами других вредителей.

По словам специалистов, появление божьих коровок свидетельствует о здоровой экосистеме и достаточном уровне биоразнообразия на участке. Особое внимание стоит обратить на личинок божьих коровок. Из-за необычного вида их часто ошибочно считают вредителями и уничтожают.

Как выглядят личинки божьих коровок / Фото LoveDeco

На самом деле именно личинки являются чрезвычайно прожорливыми хищниками и эффективно очищают растения от тли. Их появление означает, что божьи коровки не просто заглянули в сад, а уже поселились и размножаются.

Как привлечь божьих коровок в сад?

Чтобы привлечь божьих коровок, эксперты советуют свести к минимуму использование инсектицидов широкого спектра действия, ведь они уничтожают не только вредителей, но и полезных насекомых. Также не стоит спешить полностью избавляться от небольших колоний тли – именно они являются основным источником пищи для божьих коровок и помогают удержать их в саду.

Еще одно важное условие – высаживать разнообразные цветущие растения, которые обеспечивают взрослых насекомых нектаром и пыльцой в течение всего сезона. Кроме того, стоит оставить в саду несколько естественных уголков с сухими листьями или густой растительностью, где божьи коровки смогут найти укрытие.

Создав для этих полезных насекомых комфортные условия, садоводы получают естественную защиту растений от вредителей, поддерживают экологический баланс и снижают потребность в химических средствах защиты.