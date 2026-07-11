Фахівці LoveDeco зазначають, що яскраве червоно-чорне забарвлення сонечок виконує захисну функцію – попереджає хижаків про те, що комаха може виділяти речовину з неприємним запахом і гірким смаком.

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Чим корисні сонечка?

Найбільшу користь сонечка приносять саме в саду. І дорослі особини, і їхні личинки активно живляться:

попелицею,

борошнистими червцями,

щитівками та яйцями інших шкідників.

За словами спеціалістів, поява сонечок свідчить про здорову екосистему та достатній рівень біорізноманіття на ділянці. Особливу увагу варто звернути на личинок сонечок. Через незвичний вигляд їх часто помилково вважають шкідниками та знищують.

Як виглядають личинки сонечок / Фото LoveDeco

Насправді саме личинки є надзвичайно ненажерливими хижаками й ефективно очищають рослини від попелиці. Їхня поява означає, що сонечка не просто завітали до саду, а вже оселилися та розмножуються.

Як привабити сонечок у сад?

Щоб привабити сонечок, експерти радять мінімізувати використання інсектицидів широкого спектра дії, адже вони знищують не лише шкідників, а й корисних комах. Також не варто поспішати повністю позбавлятися невеликих колоній попелиці – саме вони є основним джерелом їжі для сонечок і допомагають утримати їх у саду.

Ще одна важлива умова – висаджувати різноманітні квітучі рослини, які забезпечують дорослих комах нектаром і пилком протягом усього сезону. Крім того, варто залишити в саду кілька природних куточків із сухим листям чи густою рослинністю, де сонечка зможуть знайти укриття.

Створивши для цих корисних комах комфортні умови, садівники отримують природний захист рослин від шкідників, підтримують екологічний баланс та зменшують потребу в хімічних засобах захисту.