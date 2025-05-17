Сейчас дизайн из прошлого кажется слишком кричащим, в котором слишком много всего сочетается. Так, в сети решили сравнить старые ремонты и современные и ответить в шуточном видео, какой стиль выбрать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TikTok-видео @lightsetua.

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Современный интерьер vs Ремонт нулевых

В шуточном видео в сети сравнили современный интерьер и ремонты примерно 2000 – 2010 годов. Так, современный ремонт – сдержанный, минималистичный и не имеет ярких оттенков. В то же время ремонт из прошлого – действительно поражает своей яркостью и масштабом.

Не ведитесь на однообразные тренды. Не смотрите скучных дизайнеров. Кому нравится жить в стерильных интерьерах? Дом должен отражать характер, добавлять настроение и радость. Тренды пройдут! Прислушивайтесь только к себе,

– шутливо подписали видео авторы.

Сравнение интерьеров прошлого и современных: смотрите видео

Это видео покорило сеть и пользователи активно начали обсуждать увиденное. Кто-то заметил, что, возможно, лет через 20 современные минималистичные интерьеры также будут считаться безвкусицей, а будущие поколения будут смеяться, когда будут видеть белые или серые стены.

Другие пользователи в шутку замечают, что это лучшая визуализация высказывания "Из одной крайности в другую".

К слову, ранее в Украине нашли самый странный двор многоэтажки. Почему-то, владельцы дома решили, что хорошей альтернативой брусчатки или асфальта на тротуарах станут ковры.