Нині дизайн з минулого здається занадто кричущим, у якому занадто багато всього поєднується. Так, у мережі вирішили порівняти старі ремонти й сучасні та відповісти у жартівливому відео, який стиль обрати. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на TikTok-відео @lightsetua.

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Сучасний інтер'єр vs Ремонт нульових

У жартівливому відео у мережі порівняли сучасний інтер'єр та ремонти приблизно 2000 – 2010 років. Так, сучасний ремонт – стриманий, мінімалістичний і не має яскравих відтінків. Водночас ремонт з минулого – дійсно вражає своєю яскравістю та масштабом.

Не ведіться на одноманітні тренди. Не дивіться нудних дизайнерів. Кому подобається жити в стерильних інтер'єрах? Дім має відображати характер, додавати настрій та радість. Тренди минуть! Прислухайтеся лише до себе,

– жартівливо підписали відео автори.

Порівняння інтер'єрів минулого та сучасних: дивіться відео

Це відео підкорило мережу й користувачі активно почали обговорювати побачене. Хтось зауважив, що, можливо, років через 20 сучасні мінімалістичні інтер'єри також будуть вважатися несмаком, а майбутні покоління сміятимуться, коли будуть бачити білі чи сірі стіни.

Інші користувачі жартома зауважують, що це найкраща візуалізація вислову "З однієї крайності в іншу".

До слова, раніше в Україні знайшли найдивніший двір багатоповерхівки. Чомусь, власники будинку вирішили, що гарною альтернативою бруківки чи асфальту на тротуарах стануть килими.