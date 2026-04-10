Как объяснил священник УГКЦ о. Михаил Квасюк в интервью 24 Каналу, этот день в христианской традиции является одним из самых скорбных, ведь именно тогда вспоминают смерть Иисуса Христа.

Во многих странах этот день даже называют "днем тишины", когда верующие сосредотачиваются на молитве и духовном осмыслении.

Будет хорошо, если в Страстную пятницу мы не будем готовить, убирать, а проведем этот день без шума и спешки,

– отметил священник.

По его словам, в это время храмы открыты для посещения, а люди приходят к Плащанице, чтобы почтить память о страданиях Христа. Именно поэтому важно найти время, чтобы остановиться и задуматься над духовным смыслом праздника, а не погружаться в бытовые дела.



В Страстную пятницу лучше не убирать

В то же время священник отмечает, что в другие дни Страстной недели приготовление и уборка вполне приемлемы, ведь люди имеют повседневные обязанности. Однако он советует не перегружать себя чрезмерной работой и помнить о главном – подготовку души к Пасхе.

"Не стоит брать на себя слишком много. Часто люди стремятся все успеть: убрать, приготовить, сделать идеально. Но важно, чтобы на Пасхальное богослужение они пришли не уставшими и истощенными, а с радостью и внутренним спокойствием", – подчеркивает он.

Священник также призывает в этот период больше времени уделять молитве, семье и духовному развитию. По возможности – соблюдать пост или хотя бы отказаться от привычных зависимостей, таких как соцсети или сладости. Таким образом, главный смысл подготовки к Пасхе – не только чистый дом и праздничный стол, а прежде всего внутреннее состояние человека.

Интересная деталь! Как известно, в Страстную пятницу не стоит возиться на огороде и заниматься тяжелым физическим трудом. Однако, как пишет The Irish Times, в Ирландии исторически сложилась противоположная традиция, чем во многих странах Восточной Европы. Там Страстная пятница считалась не запретом для работы на земле, а наоборот – одним из лучших дней для посадки картофеля.

Ранее мы писали, что специалисты рекомендуют белить деревья в период с конца марта до середины апреля, чтобы защитить кору от перепадов температур, солнечных ожогов и вредителей.