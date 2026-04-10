Як пояснив священник УГКЦ о. Михайло Квасюк в інтерв'ю 24 Каналу, цей день у християнській традиції є одним із найскорботніших, адже саме тоді згадують смерть Ісуса Христа.

У багатьох країнах цей день навіть називають "днем тиші", коли віряни зосереджуються на молитві та духовному осмисленні.

Буде добре, якщо у Страсну п'ятницю ми не будемо готувати, прибирати, а проведемо цей день без шуму та поспіху,

– зазначив священник.

За його словами, у цей час храми відкриті для відвідування, а люди приходять до Плащаниці, щоб вшанувати пам'ять про страждання Христа. Саме тому важливо знайти час, аби зупинитися і задуматися над духовним змістом свята, а не занурюватися у побутові справи.



У Страсну п'ятницю краще не прибирати

Водночас священник наголошує, що в інші дні Страсного тижня приготування та прибирання є цілком прийнятними, адже люди мають повсякденні обов'язки. Однак він радить не перевантажувати себе надмірною роботою і пам'ятати про головне – підготовку душі до Великодня.

"Не варто брати на себе забагато. Часто люди прагнуть усе встигнути: прибрати, приготувати, зробити ідеально. Але важливо, щоб на Великоднє богослужіння вони прийшли не втомленими і виснаженими, а з радістю та внутрішнім спокоєм", – підкреслює він.

Священник також закликає у цей період більше часу приділяти молитві, родині та духовному розвитку. За можливості – дотримуватися посту або хоча б відмовитися від звичних залежностей, таких як соцмережі чи солодощі. Таким чином, головний сенс підготовки до Великодня – не лише чистий дім і святковий стіл, а передусім внутрішній стан людини.

Цікава деталь! Як відомо, у Страсну п'ятницю не варто поратися на городі та займатися важкою фізичною працею. Однак, як пише The Irish Times, в Ірландії історично склалася протилежна традиція, ніж у багатьох країнах Східної Європи. Там Страсна п'ятниця вважалася не забороною для роботи на землі, а навпаки – одним із найкращих днів для посадки картоплі.

