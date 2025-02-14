Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, ролик женщины собрал более 4,2 миллиона просмотров за несколько дней. Как она изменила комнату и почему та стала вирусной, рассказываем далее.
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Как женщина превратила заброшенный чердак в стильное пространство
В своем видео пользовательница показывает первые кадры пустой комнаты с небольшим окном, которая постепенно превращается в комфортное пространство под чутким руководством.
Чердак, который сначала никому не нравился, – теперь комната, которую любят все,
– описала свой проект женщина в комментариях к ролику.
Ремонт, который она провела, включал установку нового пола, увеличение окна для лучшего доступа естественного света, а также возведение перегородок для шкафа и санузла с душевой кабиной.
Как женщина переделала чердак: смотрите видео
В результате обновленный чердак стал не только функциональной, но и стильной комнатой для отдыха с кроватью, письменным столом и современными аксессуарами.
Пользователи тикток были поражены тем, насколько кардинально изменилось пространство, и выражали свой восторг в комментариях, называя обновленный чердак "местом мечты" и "маленьким дворцом".