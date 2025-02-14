Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, ролик жінки зібрав понад 4,2 мільйона переглядів за декілька днів. Як вона змінила кімнату і чому та стала вірусною, розповідаємо далі.

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Як жінка перетворила закинуте горище на стильний простір

У своєму відео користувачка показує перші кадри порожньої кімнати з невеликим вікном, яка поступово перетворюється на комфортний простір під чутливим керівництвом.

Горище, яке спершу нікому не подобалося, – тепер кімната, яку люблять усі,

– описала свій проєкт жінка у коментарях до ролика.

Ремонт, який вона провела, включав встановлення нової підлоги, збільшення вікна для кращого доступу природного світла, а також зведення перегородок для шафи та санвузла з душовою кабіною.

Як жінка переробила горище: дивіться відео

У результаті оновлене горище стало не лише функціональною, але й стильною кімнатою для відпочинку з ліжком, письмовим столом і сучасними аксесуарами.

Користувачі тікток були вражені тим, наскільки кардинально змінився простір, і висловлювали своє захоплення в коментарях, називаючи оновлене горище "місцем мрії" та "маленьким палацом".