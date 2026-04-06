Но пользовательница соцсетей Наталья Линская поделилась интересным лайфхаком, который поможет уберечь балкон от голубей.

Смотрите также Привычка, которая портит вашу кухню и здоровье: нужно ли вытирать мокрую посуду

По словам женщины, каждое утро, начиная с пяти часов, птицы слетались в поисках места для гнездования. Она пыталась отгонять их "ереговорами" – выходила на балкон и буквально объясняла голубям, что место уже занято. Однако такие разговоры не давали результата.

В какой-то момент она решила обратиться за советом к искусственному интеллекту. Рекомендация оказалась простой: сделать место неудобным для птиц. Женщина признается, что способ был не слишком эстетичным и даже вызывал у нее определенный дискомфорт. Однако результат превзошел ожидания.

Неделя! Целую неделю мы спим без голубей! Они даже близко не подлетают. Видимо, думают: "фу, какое оно некрасивое, не хотим здесь жить". Эстеты,

– шутит она.



История быстро набрала популярность в соцсети, вызвав волну комментариев и обсуждений. Многие пользователи отметили, что также сталкиваются с подобной проблемой и готовы испытать этот метод. Этот случай еще раз демонстрирует, что иногда простые советы, даже от искусственного интеллекта, могут оказаться удивительно действенными в повседневной жизни.

Как отмечают специалисты издания Times of India, голуби обожают балконы, потому что там есть:

перила,

подоконники,

другие уютные уголки, где можно безопасно сидеть и наблюдать за окружающей средой.

Какое растение поможет отпугнуть кротов с огорода?

Ранее мы писали, что тюльбагия фиолетовая может стать неожиданным союзником в борьбе с кротами. Ее главная особенность – выразительный чесночный запах, выделяющийся как из листьев, так и из корней. Именно этот аромат является неприятным для многих обитателей почвы, в частности кротов, которые имеют очень чувствительное обоняние и ориентируются благодаря запахам.

Если высадить тюльбагию по краям грядок или в местах, где чаще всего появляются кроты, она создает своеобразный природный барьер. Растение не вредит животным, но может заставить их выбирать другие маршруты или покинуть участок. К тому же тюльбагия проста в уходе, хорошо переносит засуху и неприхотлива к почве.