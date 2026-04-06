Але користувачка соцмереж Наталя Лінська поділилася цікавим лайфхаком, який допоможе вберегти балкон від голубів.

За словами жінки, щоранку, починаючи з п'ятої години, птахи зліталися у пошуках місця для гніздування. Вона намагалася відганяти їх "ереговорами" – виходила на балкон і буквально пояснювала голубам, що місце вже зайняте. Проте такі розмови не давали результату.

У якийсь момент вона вирішила звернутися за порадою до штучного інтелекту. Рекомендація виявилася простою: зробити місце незручним для птахів. Жінка зізнається, що спосіб був не надто естетичним і навіть викликав у неї певний дискомфорт. Однак результат перевершив очікування.

Тиждень! Цілий тиждень ми спимо без голубів! Вони навіть близько не підлітають. Мабуть, думають: "фу, яке воно негарне, не хочемо тут жити". Естети,

– жартує вона.



Як виглядає тепер балкон жінки / Фото Наталі Лінської

Історія швидко набрала популярність у соцмережі, викликавши хвилю коментарів та обговорень. Багато користувачів зазначили, що також стикаються з подібною проблемою і готові випробувати цей метод. Цей випадок ще раз демонструє, що іноді прості поради, навіть від штучного інтелекту, можуть виявитися напрочуд дієвими у повсякденному житті.

Як зазначають фахівці видання Times of India, голуби обожнюють балкони, тому що там є:

перила,

підвіконня,

інші затишні куточки, де можна безпечно сидіти та спостерігати за навколишнім середовищем.

Раніше ми писали, що тюльбагія фіолетова може стати несподіваним союзником у боротьбі з кротами. Її головна особливість – виразний часниковий запах, що виділяється як із листя, так і з коріння. Саме цей аромат є неприємним для багатьох мешканців ґрунту, зокрема кротів, які мають дуже чутливий нюх і орієнтуються завдяки запахам.

Якщо висадити тюльбагію по краях грядок або в місцях, де найчастіше з’являються кроти, вона створює своєрідний природний бар’єр. Рослина не шкодить тваринам, але може змусити їх обирати інші маршрути або залишити ділянку. До того ж тюльбагія проста у догляді, добре переносить посуху й невибаглива до ґрунту.