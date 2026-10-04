Як повідомляє Deccoria.pl, після сезону інтенсивного вирощування овочів земля стає ущільненою, виснаженою та пересушеною. Найбільше це стосується грядок під вимогливими культурами:

огірками,

кабачками,

помідорами.

Такий ґрунт перетворюється на сприятливе середовище для патогенів і шкідників. Озиму суріпицю висівають із вересня до листопада. Рослина добре переносить морози, невибаглива до умов вирощування та дає велику кількість зеленої маси.

Окрім захисту від пересихання та бур'янів, культура має фітосанітарні властивості: вона виділяє хімічні сполуки, які пригнічують збудників хвороб і шкідників. Оскільки суріпиця розвивається навіть на цілком виснаженій землі, її нерідко називають рослиною, здатною оздоровлювати ґрунт.

Як правильно посіяти озиму суріпицю?

Сівбу проводять на очищеній і порожній грядці після овочевих культур.

Спершу прибирають бур'яни та рослинні рештки. Потім ретельно перекопують землю. Насіння висівають густо і злегка присипають ґрунтом. Після чого землю трохи ущільнюють і рясно поливають.

Узимку та на початку весни догляд рослині не потрібен. Оптимальний строк сівби – вересень, але за сприятливої погоди роботи можна перенести на початок жовтня.

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Озиму суріпицю можна висівати з вересня до листопада / Фото Unsplash

Головна умова: до перших заморозків рослина має встигнути випустити кілька листків. На грядці її залишають на всю зиму, і навесні вона досягає кількох десятків сантиметрів заввишки.

Коли перекопувати сидерат?

До перекопування приступають у першій половині квітня: рослину скошують біля самої землі, а рештки перемішують із ґрунтом. Прискорити й полегшити роботу допоможе ґрунтофреза. Сидерат швидко розкладається – уже через 2 – 3 тижні він має збагатити землю гумусом, після чого грядка готова до повторного вирощування овочів.

Під час ручного перекопування важливо не закладати зелену масу надто глибоко: рекомендована глибина заорювання становить 10 – 15 сантиметрів. Після скошування варто витримати паузу в кілька тижнів, щоб зелена маса віддала ґрунту поживні речовини.

Чекати повного розкладання не потрібно – це лише відтермінує висівання овочів. Наступниками суріпиці краще обирати культури, які добре ростуть у другій половині весни й не належать до тієї самої ботанічної родини: шпинат, редис, руколу, салат і кріп.