Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, у будинку виявили спікізі – нелегальний заклад, в якому продавалися алкогольні напої за часів сухого закону в США. Як виглядає цей простір, розповідаємо далі.

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Як у будинку знайшли таємний бар

Рієлтор Хосе Пратс розповів, що його клієнтка натрапила на спікізі під час ремонту будинку в Лос-Анджелесі, який вона не переглядала перед покупкою.

Вона була з іншого регіону, тож купила будинок без огляду, тому що це була хороша угода. Під час ремонту ми виявили приховані двері у підлозі у шафі, відкривши які виявили, що за ними схований бар,

– каже Хосе Пратс.

Чоловік поділився знахідкою у тікток-відео. У ролику він спускається вузькими сходами, щоб потрапити в невелику темну кімнату, де є бар епохи сухого закону, укомплектований настінними бра, стільницею та полицями для напоїв.

Як виглядає таємний бар: дивіться відео

Це було шокуюче. Зазвичай, якщо є люк, це просто підвал. Але цей був весь прикрашений і готовий до вечірки,

– ділиться враженнями рієлтор.

Відео Хосе, яке показує спікізі, набрало понад 700 000 переглядів. Багато користувачів тікток були вражені роликом.

"У мене є старий будинок у Лос-Анджелесі з підвалом, але без стільниці. Я відчуваю себе обдуреним", "Я б перетворила це на справжній бар для сусідів", "Вам потрібно відновити його та знову зробити робочим", – писали вони.

Наразі прихований бар вже відреставрували. Нові власники житла його обожнюють та навіть встигли там зробити вечірку.