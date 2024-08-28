Як зараз виглядає вулиця, на якій свого часу знімали телесеріал та чи надто сильно ззовні змінились будинки головних героїнь, розповідаємо далі.

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Як виглядає вулиця з "Відчайдушних домогосподарок"

Wisteria Lane – назва вигаданої вулиці з американського телесеріалу "Відчайдушні домогосподарки". Насправді вона розташована на студії Universal в Голлівуді, на дійсно побудованій у середині 1940-х років вулиці Colonial Street, та з'являється ще у багатьох фільмах і телевізійних шоу.

Це і не дивно, адже цей район та сама вулиця виглядають розкішно. Будинки на ній виконані у різних кольорах – від бежевого до блакитного та навіть рожевого. Усі вони мають власні архітектурні особливості, але попри це вдало поєднуються між собою.

Як виглядає вулиця з "Відчайдушних домогосподарок": дивіться відео

Що ж до будинків "відчайдушних домогосподарок" їх можна впізнати й сьогодні. Дизайн приміщень не був змінений за останні 12 років, з того часу, як шоу припинили знімати, а будівлі збереглися у гарному стані.

До прикладу, помешкання Брі Ван Де Камп – великий блакитний будинок – все ще має розкішний будинок та привертає увагу своїх оригінальним кольором.