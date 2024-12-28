Як пише 24 Канал з посиланням на Bob Vila, звичайно, перш за все слід зберігати спокій, але також не менш важливо бути підготованим до проблемних погодних умов. Які ключові рекомендації допоможуть захистити себе, родину та будинок, розповідаємо далі.

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Слідкуйте за прогнозами погоди

Постійно моніторинг погодних умов дозволить вам вчасно зреагувати на зміну ситуації. Слідкуйте за штормовими попередженнями та за потреби одразу розпочинайте підготовку до можливих наслідків хуртовини.

Підготуйте запас необхідних речей

Одна з найважливіших речей, яку потрібно зробити, щоб підготуватися до можливої хуртовини, – це зібрати запаси необхідних речей, які допоможуть перечекати ймовірні вимкнення електроенергії або дозволять не покидати домівку у непогоду.

Зокрема, завчасно підготувати варто такі речі:

Запас води та продуктів, які не псуються.

Ліхтарики, батарейки, радіо, павербанки.

Індивідуально потрібні медичні препарати та загальні медикаменти для аптечки.

Теплий одяг, ковдри.

Дрова для каміна або печі, якщо вони є.

Лопата.

Додаткове пальне для автомобіля, якщо він є.

Захистіть труби від замерзання

Екстремальні температури можуть спричинити замерзання води у трубах, що призведе до серйозних пошкоджень. Аби уникнути цього, зливайте воду з зовнішніх кранів, використовуйте ізоляцію для труб, а у періоди сильного холоду залишайте крани злегка відкритими, щоб вода постійно рухалась.

Будьте готові до відключення електроенергії

Заздалегідь зарядіть мобільні пристрої та підготуйте резервні акумулятори. Якщо у вас є генератор, використовуйте його лише на відкритому повітрі, щоб уникнути отруєння чадним газом.

Обмежте подорожі

По можливості залишайтеся вдома. Якщо необхідно вирушити в дорогу, візьміть з собою теплий одяг, ковдри, аптечку. Також уникайте різких маневрів і дотримуйтесь повільного руху. У випадку зупинки автомобіля залишайтеся в ньому, вмикаючи двигун на 10 хвилин щогодини для обігріву.