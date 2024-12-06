Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, додати неповторного шарму своєму дому можна, розмалювавши будь-які двері. Як це зробити, розповідаємо далі.

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Як зробити яскравий акцент з дверей

Будь-які двері, як міжкімнатні, так і ті, що є у шафах, можуть стати чудовим акцентним елементом вдома. Усе, що для цього потрібно, це розмалювати їх.

Оберіть кольори та дизайн, який вдало доповнюватиме вашу домівку, та сміливо переходьте до цього проєкту.

Якщо ви вже досвідчений художник, пофарбуйте двері в обраний колір, а потім нанесіть від руки малюнок. Якщо ж досвіду малювання у вас небагато, знайдіть візерунок, який подобається, роздрукуйте його на кальці та нанесіть на двері. Або ж скористайтеся готовими трафаретами, які потім просто потрібно буде перенести на двері та розмалювати.

Як розмалювати двері: дивіться відео

Водночас, під час підготовки, зверніть увагу на фарбу, яку обираєте. Для таких проєктів найкраще підходять фарби на акриловій основі або алкідні фарби на водній основі. Також обирайте фарби з атласним або напівглянцевим блиском, адже з них легше витирати відбитки пальців.

Крім того, перш ніж починати фарбування, зніміть ручку з дверей шафи. Набагато простіше буде працювати з рівною поверхнею. Натомість залишити інші деталі буде доречним, якщо ви будете обережні та заклеїте їх малярською стрічкою.

Завершуйте своє перетворення дверей нанесенням кількох шарів герметика та можете насолоджуватися дизайнерським елементом меблів.