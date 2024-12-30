Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, цей підхід має низку переваг, зокрема гарантує мобільність та зручність доступу. Як же зробити такий тримач самотужки, розповідаємо далі.

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Як зробити стійку для шланга своїми руками

Щоб створити практичну стійку для шланга, знадобиться мінімум матеріалів і зовсім трохи зусиль.

Найперше варто підготувати матеріали. Виберіть стовп зручного розміру або зробіть його самостійно. Для захисту дерева від негоди покрийте його фарбою або прозорим лаком.

Далі встановіть стовп у місці, де б ви хотіли тримати свій шланг. Переконайтеся, що розміщуєте стійку так, щоб шланг легко діставався до крана й усіх ділянок, які потребують поливу. Також при необхідності зміцніть конструкцію додатковими кілками.

Як зробити тримач для шланга: дивіться відео

Тепер додайте тримач для шланга. Оберіть той, що відповідає вашим потребам. Це може бути простий гачок або сучасна котушка.

Якщо тримач має декілька точок кріплення, прикріпіть до стовпа додаткову фанеру чи дерев’яну планку для більшої надійності.

У результаті ви отримаєте просте та ефективне рішення, яке допоможе зберегти ваш простір доглянутим і функціональним.