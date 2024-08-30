Які речі мають бути у кожній ванній кімнаті, на думку дизайнерів інтер’єру, щоб простір був затишним та комфортним, розповідаємо далі.

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Ручний душ

Дизайнер інтер’єру Джек Овадія каже, що кожна ванна кімната потребує ручного душу.

Це полегшує життя, бездоганно поєднуючи функціональність і стиль. Це також дозволяє вам просто помити душову кабіну чи викупати дітей або домашніх тварин, коли це необхідно,

– пояснює експерт.

Органайзери

Органайзери для туалетних приналежностей і предметів першої потреби є обов’язковими для кожної ванної кімнати, щоб зберігати її охайною.

Однак, за словами дизайнерки інтер’єру Емми Беріл, це не означає, що потрібно використовувати прозорі пластикові контейнери. Їх можна замінити в'язаними кошиками, що витончено виглядають і додають трохи більше характеру простору.

М'які рушники

Незалежно від стилю та декору у кожній ванній повинні бути м'які рушники.

Надзвичайно м’який рушник після душу відчувається як обійми. Класичні органічні рушники – дивовижні, вони доступні у всіх розмірах і чудових стильних кольорах,

– зазначає Емма Беріл.

Дизайн ванної кімнати важливий / Фото Freepik

Гачок для халата

Незалежно від того, чи це простий функціональний елемент, чи щось більш вишукане та декоративне, це важлива деталь. Правильно розміщений гачок для халата біля душу чи ванни допоможе тримати його завжди під рукою.

Гарне освітлення

Правильне освітлення за допомогою бра або вбудованих дзеркал покращує видимість і додає елегантності ванній кімнаті. Бра з обох боків дзеркала створюють теплу та привабливу атмосферу, а вбудовані дзеркальні світильники – сучасну естетику.

Достатня кількість розеток

Незалежно від того, чи потрібно вам зарядити електричну зубну щітку, висушити волосся чи увімкнути телефон, ванна кімната без достатньої кількості розеток може бути зовсім некомфортною.

Дизайнери радять мати щонайменше одну розетку біля раковини, а також ще одну всередині шафок чи між полицями.