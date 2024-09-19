Як пише Good Housekeeping, багато квітів навіть відомі як рослини-феншуй, які можуть додати позитивної енергії у простір. Які саме представники ботанічного світу мають цілющі властивості, розповідаємо далі.

До теми Що посадити восени, щоб мати неймовірний квітучий сад навесні: топ-9 рослин

Філодендрон

Вони відомі тим, що не потребують особливо догляду. Філодендронам достатньо помірного рівня сонячного світла та води. Водночас ці рослини є ефективними у видаленні летких органічних сполук, таких як формальдегід і окис вуглецю, покращуючи якість повітря у домі, що сприяє кращому самопочуттю.

Як виглядає квітка: дивіться фото

Заміокулькас

Цю квітку називають "рослиною вічності" і це не просто так. Вони потребують лише близько шести годин непрямого світла на день і поливу кожні два – три тижні.

Іншою ж перевагою рослини є поліпшення якості повітря у приміщенні. Згідно з дослідженням, заміокулькас допомагає очищати повітря в приміщенні, поглинаючи такі забруднюючі речовини, як ксилол, толуол і вуглекислий газ.

Як виглядає квітка: дивіться фото

Алоказія

Ця квітка має доволі непересічну зовнішність, що точно цікаво доповнить інтер'єр, однак є більш вибагливою у догляді. Алоказії потрібне яскраве освітлення та регулярний полив, щоб підтримувати вологість ґрунту, а також вони можуть значно розростатися та потребувати більше місця.

Як виглядає квітка: дивіться фото

Разом з тим ця рослина також має корисні властивості, вона очищує повітря від шкідливих речовин і сприяє створенню комфортного мікроклімату в приміщенні.