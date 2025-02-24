Порушення цих правил може призвести до серйозних наслідків – від тріщин у конструкції до руйнування будинку. Які ж стіни не варто рухати, щоб цього уникнути, розповідає 24 Канал.

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Несучі стіни

Несучі стіни – це основні конструктивні елементи будівлі, які підтримують перекриття, дах і розподіляють навантаження між поверхами. Вони є “скелетом” будинку, тому їх знесення або ослаблення може спричинити обвалення частини споруди.

Щоб розпізнати ці стіни, зверніть увагу на наступні характеристики:

Зазвичай вони товщі за перегородки (від 25 сантиметрів у цегляних будинках та від 15 сантиметрів у панельних).

Вони проходять через усі поверхи будівлі.

У більшості будинків їх можна знайти на планах у техпаспорті.

Якщо при простукуванні вони звучать глухо – ймовірно, це несуча конструкція.

Міжквартирні та суміжні стіни

Якщо ви живете у багатоквартирному будинку, важливо пам’ятати, що міжквартирні стіни не можна зносити або змінювати без узгодження. Вони виконують не лише несучу, а й звукоізоляційну та протипожежну функцію. Навіть часткове пошкодження таких стін може спричинити проблеми з сусідами та юридичні труднощі.

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Опорні колони та балки

Іноді в будинках зустрічаються не тільки несучі стіни, а й додаткові конструктивні елементи – колони та балки, які підтримують навантаження. Їх знесення або пошкодження також може бути критичним для цілісності будівлі.

Стіни з комунікаціями

Навіть якщо стіна не є несучою, але в ній прокладені водопровідні чи газові труби, електропроводка або інші комунікації, її знесення або зміна можуть спричинити дорогий ремонт і серйозні проблеми. Перед демонтажем обов’язково перевірте, чи є в стіні комунікації.

Що робити перед знесенням стіни

Якщо ви плануєте перепланування житла, спершу перевірити план будинку – у техпаспорті або проєкті вказано, які стіни опорні.

Також не зайвим буде порадитися з фахівцем – інженер або архітектор допоможе визначити, чи можна змінювати стіну.

Крім того, враховуйте, що у деяких випадках перед демонтажем потрібно погодження з житловими службами або керуючою компанією. Дізнайтеся, чи необхідні якісь дозволи у вашій ситуації.

Разом з тим будьте гнучкими. Якщо стіну зносити ризиковано, обирайте безпечний варіант – можливо, варто зробити арку або залишити опорні конструкції.