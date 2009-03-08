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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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"Хранителі"

Фільм дня 14:41, 8 березня 2009 385

Супергерої - не вигадка! Але вони не помітні - бо змушені переховуватися, оскільки їх діяльність суворо заборонена.

Вони вигладають, як пересічні люди, але їх надзвичайні здібності даються взнаки. Основні події нового фільму "Хранителі" розгортаються навколо персонажу на ім’я Роршах. Колишній супергерой спрямовує усі свої сили на розслідування вбивства друга - оперативника на ім’я Комедіант.В основі стрічки - серія однойменних коміксів Елана Мура та Дейва Гіббонса. Після першої появи в середині 80-их років, фантастичні герої в одну мить отримали прихильність багатьох тисяч шанувальників. Режисер фільму - Зак Снайдер, в ролях Джекі Ерл Хейли, Джефрі Дін Морган, Меттью Гуд, Карла Гуджино. Бюджет фантастичної стрічки - 100 мільйонів доларів. "Хранителі" в кінотеатрах України з 5 березня.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 8 березня 2009
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