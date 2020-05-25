З Хрещатика в Києві зникли каштани та висадили тут ялівець: пояснення Кличка

Мер Києва Віталій Кличко переконує, що символ столиці каштани на Хрещатику ростимуть. Однак їх висадять вже після реконструкції головної вулиці Києва. Щодо ялівця, то його тут посадили на тих місцях, де дерев не було. Крім того, ростиме він тут тимчасово.

Позиція Кличка щодо ялівця в центрі Києва

Мер Києва вважає, що з цього питання роблять слона. Він запевнив, що каштани з Хрещатика нікуди не зникнуть. Про це столичний міський голова написав у телеграмі.

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За його словами, вздовж частини Хрещатика висадили ялівець, але лише там, де тоді не було дерев. Кличко наголосив, що таке рішення – тимчасове.

Наступного року ми плануємо реконструкцію Хрещатика. Її не робили багато років, тільки оновлювали асфальт. Тому цього року висаджувати крупномірні дерева не мало сенсу. А ялівець перед початком ремонту пересадять у парки та сквери міста. Каштани ж пересаджувати не рекомендують. Тому перед реконструкцією їх поки і не висаджували на головній вулиці,

– пояснив київський мер.

Кличко додав, що під час реконструкції врахують попередній досвід. Адже у 1998 році звузили широку бульварну частину вулиці. І каштани опинилися не лише впритул до дороги, а й у небезпеці.

Річ у тім, що

на Хрещатику – великий трафік і висока загазованість повітря;

суміш, якою посипають дороги взимку, також негативно впливає на дерева;

і у підсумку вони слабнуть і хворіють.

"Щоб уникнути цього, під час реконструкції розширять бульварну зелену зону, облаштують стаціонарну систему поливу, лунки дерев буде захищено від потрапляння реагентів. Тобто ми створимо умови, щоб у кожній лунці (а їх від Бессарабської до Європейської площі –49) росли, а не чахли, дерева",

– запевнив мер Києва.

Також Кличко пообіцяв, що київська влада буде шукати витривалі сорти. І каштани на Хрещатику у майбутньому будуть.

Що відомо про ялівець на Хрещатику

Це помітили кияни, однак переплутали рослину з туєю. Щоправда, таке нововведення викликало обурення з боку більшості.

Депутатка Київради, членкиня постійної комісії з питань екологічної політики Олеся Пинзеник, зі свого боку, зазначила, що каштанам на Хрещатику – "дуже погано".

На Хрещатику – зараз масовий рух, і вулиця з пішохідної перетворилась на магістраль. Каштанам там – дуже погано. За умови інтенсивного руху каштани сохнуть, особливо ті, що при дорозі. Вихлопні гази мають пагубний вплив на каштанові дерева,

– зауважила вона.

Натомість ялівець, за її словами, – не дуже вимоглива рослина.

Водночас у Кївзеленбуді зауважили, що загалом у 50 лунок від вулиці Прорізної до Богдана Хмельницького буде висаджено:

200 кущів ялівцю козацького Gold Coast,

50 дерев ялівцю скельного Skyrocke.

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"Висаджені рослини значно покращують естетичний вигляд вулиці, проте є тимчасовим заходом перед початком її реконструкції. Кущі та дерева ялівцю висаджені контейнерним методом посадки, тож їх можна буде легко пересадити у парки та сквери Києва", – зазначили представники комунального підприємства.

Тут додали, що загалом каштани не приживаються вздовж доріг.