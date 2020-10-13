Українська оборонна продукція є затребуваною за кордоном. Хто найбільше купує зброю у нашої країни та яку саме – читайте далі.

Це – достатньо відкрита інформація. Адже зазвичай велика кількість тендерів, в яких бере участь компанія, є відкритими. Про це в ефірі програми "Актуальне інтерв'ю" на 24 каналі розповів генеральний директор компанії "Укрспецекспорт" Вадим Ноздря.

За його словами, основними покупцями зброї в України є країни Азії. Насамперед – це Китай. Останнім часом набирає оберти й Туреччина, а також – традиційно Пакистан. Це – базові ринки, на яких йде тенденція до збільшення об'ємів експорту.

Наша найбільш конкурентна продукція – це продукція бронетанкової галузі. У Пакистані, зокрема, дуже високо оцінюють роботу танків Т-80УД, які були поставлені туди ще наприкінці 1990-х років.

Вони змінили баланс сил в тому регіоні. Відтоді ми користуємося довірою з боку Пакистану та продовжуємо забезпечувати роботу цих танків – запасними частинами, модернізацією продукції,

– пояснив Ноздря.

"Також ми традиційно постачаємо туди моторно-трансмісійні відділення, тобто ті, що в складі двигунів та трансмісій для пакистанського танку Al-Khalid", – додав він.

Гендиректор "Укрспецекспорту" зауважив, що з Китаєм – інша ситуація. Хоча там також присутня бронетанкова тематика, але в меншій кількості. Натомість співпрацю з цією країною стосується більше науково-дослідних розробок. "Завершуємо виконання контракту на постачання запасних частин та іншого приладдя для "Зубрів". Це – наші бойові кораблі на повітряній подушці. Розробляємо нові зразки. Щодо авіаційної галузі – йде доопрацювання новітніх реактивних двигунів для винищувачів останнього покоління", – пояснив Ноздря.

Він також зазначив, що Туреччина після того, як компанія успішно та достроково виконала контракт на постачання системи протиповітряної оборони, зацікавлена у розширенні співпраці.