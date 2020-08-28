У свіжому випуску "Є питання" за 28 серпня – розмови про територіальну оборону поки що закінчилися створенням "паперової армії", яка тримається на ентузіастах. Є закон, який все може змінити, є підтримка в профільному комітеті. Натомість влада, у широкому розумінні слова, боїться створювати ефективні і озброєні формування.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі: Сотні добровольців по усій країні приєдналися до бригад територіальної оборони. Це – інженери, менеджери, бухгалтери, які регулярно займаються військовим вишколом. Старший солдат ТрО Денис Семирог-Орлик пояснив, з якими складнощами вони зіштовхуються.