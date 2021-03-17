Днями низка ЗМІ поширила неправдиву інформацію про майже повну зупинку будівництва двох станцій гілки метро на Виноградар – "Мостицька" і "Проспект Правди"

ASPI news відвідали будмайданчик, аби переконатися, що роботи на об'єкті тривають, і з'ясувати, хто розганяє фейки і завалює анонімками правоохоронні органи, мера Києва і навіть президента Володимира Зеленського.

У цих неправдивих повідомленнях йдеться про нібито невиплачені зарплати. Однак ці люди були фактично "мертвими душами", які ніколи не працювали в АТ "Київметробуд", а значилися тільки на папері. Керівництво компанії перераховувало їм гроші, тобто колишні керівники реально обкрадали підприємство. Зараз вони намагаються відбілити себе від звинувачень у фінансових зловживаннях.



Директор АТ "Київметробуд" Андрій Пронін / Фото ASPI News

"Будівництво метро на Виноградар триває, – запевнив у розмові з журналістом ASPI news вже новий генеральний директор АТ "Київметробуд" Андрій Пронін. – У деяких медіа почалася ціла інформаційна кампанія про нібито зупинку будівництва нових станцій на Виноградар. Ці матеріали є абсолютно недостовірними. Спорудження станцій "Мостицька" і "Проспект Правди", а також перегінних тунелів триває. Вже прокладено понад 870 метрів".

Тобто, насправді роботи з будівництва метро на Виноградар ведуться, а прохідницький щит "Галина" не зупиняється. Існує лише невелике відставання від графіка, пов'язане з об'єктивними чинниками.



Будівництво метро триває / Фото ASPI News

Перш за все, під час будівництва тунелю гілки метро на Виноградар виникли несподівані проблеми з ґрунтами на ділянці між станціями "Мостицька" і "Проспект Правди", де тунель будують відкритим способом. Через високу вологість і танення великої кількості снігу трапилося сильне обводнення ґрунтів. Наразі українські вчені напрацьовують нові рекомендації метробудівцям про те, як краще вирішити ці питання.



Гілки метро на Виноградар будують / Фото ASPI News



Обводнення ґрунтів / Фото ASPI News

У зв'язку з обводненням ґрунтів існує небезпека підтоплення фундаментів житлових комплексів та інфраструктурних об'єктів на Виноградарі. Зараз підприємство звернулося до ряду науково-дослідних організацій за рекомендаціями щодо зміцнення стінок ґрунтів для запобігання неприємних наслідків. Метробудівці чекають на висновки вчених, після чого активна робота відновиться.

У нас, як у генпідрядника, є повне взаєморозуміння з замовником КП "Київський метрополітен". Всі питання разом з владою міста вирішуються оперативно,

– сказав Пронін.

Дивіться відео про будівництво метро на Виноградар:

За словами заступника гендиректора з будівництва АТ "Київметробуд" Юрія Кочегарова, уздовж всієї траси метро запроєктована огороджувальна стіна в ґрунті, яка забезпечує стійкість будинків, що перебува.ть по обидва боки тунелю.

"Для тих місць, де піднімаються ґрунтові води, наукові інститути розробили низку заходів щодо закріплення і цементування ґрунтів, що забезпечують додаткову безпеку будинків, які перебувають у тунелю метро", – додав Кочегаров.

За словами заступника директора АТ "Київметробуд" з виробництва Сергія Полянського, новий генеральний директор АТ "Київметробуд" Андрій Пронін недавно прийняв справи і з'ясовує проблеми компанії. Вже з'ясувалося, що кілька колишніх співробітників "Київметробуду" допустили внутрішні зловживання.



Витяг з реєстру / Фото ASPI News

"Колишнє керівництво, для якого аудит став занадто неприємним сюрпризом, генерує поки купу фейкової інформації, щоб нав'язати суспільству свою брехню під виглядом правди. Проплачені журналісти бродять під парканом нашого режимного об'єкту і запускають дрони, що заборонено законодавством, поширюють в соцмережах відео, якими можуть скористатися представники спецслужб іноземних держав, зокрема Росії. Тому ми звернулися в правоохоронні органи, щоб розслідувати факти незаконної зйомки. Втім, ми з цією ситуацією розберемося, так як постійно відчуваємо підтримку керівництва міста, особисто мера Києва Віталія Кличка та начальника КП "Київський метрополітен "Віктора Брагінського. Вони бачать, що роботи ведуться", – підсумував заступник директора АТ "Київметробуд" з виробництва Сергій Полянський.