Надзвичайники повідомили, що 15 вересня, приблизно о 9:00 трагічно загинула начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю управління ДСНС у Дніпровській області Дар'я Гречіщева.

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Загинула Дар'я Гречіщева: що про неї відомо

У ДСНС жінку характеризують як одну із найкращих співробітниць відомства. А відділ, який вона очолювала, був одним із найпередовіших, найфаховіших, найпотужніших серед усіх регіональних пресслужб служби.

Як керівник Дар'я не боялася експериментувати, проявляти ініціативу, завжди тримала руку на пульсі усіх нововведень, зокрема, однією з перших в ДСНС почала просувати та популяризувати гендерний напрямок у роботі свого управління.

Вона активно долучалася сама і долучала своїх підлеглих до участі у різноманітних тренінгах, форумах, курсах, стараючись самовдосконалюватися, розвиватися, рости,

– розповідають колеги.

Її підлеглі завжди відрізнялися фаховістю та професійністю.

Крім того, загибла була волонтеркою Червоного Хреста, допомагала усім, хто потребував. Як людина жінка була неймовірно доброю, товариською, компанійською. "Надійним другом, чарівною дівчиною, прекрасною подругою", – додали у ДСНС.

Також загибель речниці ДСНС прокоментували й у Міністерстві внутрішніх справ. "Це важка втрата не лише для рідних, а й для всіх працівників системи МВС", – зазначили у відомстві.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблої Дар'ї Гречіщевої.

Фото речниці ДСНС на Дніпропетровщині: Фейсбук Дар'ї Гречіщевої

Вибух авто у Дніпрі: що відомо

На проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі вранці 15 вересня вибухнула автівка. Від ударної хвилі у сусідньому будинку вибило вікна.

У результаті 2 людей, які були в машині, загинули. Крім Дар'ї Гречіщевої, жертвою вибуху став ветеран АТО Олексій Кавлак.

У поліції заявили, що це був теракт. На місці працюють правоохоронці.

Текст повідомлення ДСНС:

Страшна новина для усієї нашої сім'ї рятувальників.

Сьогодні близько дев'ятої ранку трагічно загинула начальниця Відділу зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Дніпровській області Дар'я Гречіщева.

Дар'я була одна з найкращих співробітників ДСНС, а очолюваний нею відділ - одним із найпередовіших, найфаховіших, найпотужніших серед усіх регіональних пресслужб ДСНС.

Як керівник Дар'я не боялася експериментувати, проявляти ініціативу, завжди тримала руку на пульсі усіх нововведень, зокрема, однією з перших в ДСНС почала просувати та популяризувати гендерний напрямок у роботі свого управління. Вона активно долучалася сама і долучала своїх підлеглих до участі у різноманітних тренінгах, форумах, курсах, стараючись самовдосконалюватися, розвиватися, рости… Саме тому її підлеглі завжди відрізнялися фаховістю та професійністю.

Дар`я була волонтером Червоного Хреста, багато допомагала усім, хто потребував допомоги.

Як людина Даша була неймовірно доброю, товариською, компанійською. Надійним другом, чарівною дівчиною, прекрасною подругою.

Все ще не можемо повірити, що світлої, життєрадісної, діяльної, фахової Даші вже нема з нами.

Світла пам'ять нашій подрузі, колезі, просто прекрасній людині, капітану служби цивільного захисту Дар'ї Гречищевій.