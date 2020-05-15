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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Хто винен у спалаху COVID-19 у столичному інтернаті: поліція проводить розслідування

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Дарницький дитячий будинок інтернат
Дарницький дитячий будинок інтернат / Департамент соціальної політики

У дитячому будинку-інтернаті Києва за добу коронавірус виявили у 81 людини. Слідчі Дарницького управління поліції вже розпочали кримінальне провадження.

Яке покарання загрожує винним

Правоохоронці наразі охороняють заклад та контролюють дотримання там карантинних вимог. Про це інформує пресслужба Нацполіції.

До теми Масовий спалах коронавірусу в Києві: в інтернаті захворіла 81 людина

Через спалах коронавірусу в інтернаті слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Винуватцям інциденту загрожує до 8 років позбавлення волі.

Що відомо про спалах COVID-19 в інтернаті

  • 15 травня про спалах у Дарницькому дитячому будинку-інтернаті повідомив мер Києва Віталій Кличко.
  • Хворобу виявили у 81 людини, з них 53 – вихованки закладу, решта – персонал.
  • Джерелом інфекції стала молодша медсестра однієї з груп.
  • До лікарень госпіталізували 3 осіб, у решти хворих перебіг коронавірусу – легкий або безсимптомний.
Автор: Ірина Пундор
Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Розслідування Коронавірус в Україні Новини Києва Поліція
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