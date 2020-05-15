Хто винен у спалаху COVID-19 у столичному інтернаті: поліція проводить розслідування

У дитячому будинку-інтернаті Києва за добу коронавірус виявили у 81 людини. Слідчі Дарницького управління поліції вже розпочали кримінальне провадження.

Яке покарання загрожує винним

Правоохоронці наразі охороняють заклад та контролюють дотримання там карантинних вимог. Про це інформує пресслужба Нацполіції.

До теми Масовий спалах коронавірусу в Києві: в інтернаті захворіла 81 людина

Через спалах коронавірусу в інтернаті слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Винуватцям інциденту загрожує до 8 років позбавлення волі.

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