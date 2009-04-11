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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Хто буде наступником?

Фінансові ринки 12:14, 11 квітня 2009 271

Лідер КНДР готується передати владу своєму наступнику - фахівці.

Північна Корея готується до передачі влади від чинного лідера країн Кім Чен Іра до його можливого наступника. Такий висновок зробили фахівці, взявши до уваги зміни, внесені до Конституції комуністичної держави. Останній раз конституцію КНДР переписували після смерті попереднього керманича країни Кім Ір Сена. Тоді до влади прийшов його син Кім Чен Ір.Ще один факт, який дає оглядачам можливість говорити про підготовку до зміни керівництва, це включення до складу державного комітету оборони КНДР чоловіка молодшої сестри Кім Чен Іра - Чан Сон Тхека. Загалом розглядають три основні версії розвитку подій. За першою, у північній Кореї буде сформовано колективне керівництво, за другою - КНДР очолить Чан Сон Тхек, за третьою - він має підготувати підґрунтя для приходу до влади одного з синів Кі Чен Іра. Зазначимо, після того як влітку минулого року чинний лідер Північної Кореї переніс інсульт, світові ЗМІ почали спекулювати на тему, хто ж очолить комуністичну країну після його смерті.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 11 квітня 2009
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