Хто наступний?

Сьогодні стане відомо ім`я кандидата на посаду міністра закордонних справ.

Принаймні, як раніше повідомляла речниця Президента Ірина Ванникова, Глава держава має оголосити про свій вибір саме 17 березня. Серед потенційних претендентів троє колишніх очільників МЗС - Борис Тарасюк, Костянтин Грищенко, Арсений Яценюк, а також чинний виконувач обов’язків керівника зовнішньо-політичного відомства Володимир Хандогій та посол України в США Олег Шамшур. Однак політологи нарікають, що при всьому багатстві вибору Президент опинився перед дилемою.Володимир Фесенко (політолог): “Або запропонувати на посаду міністра провідника курсу на євроатлантичну інтеграцію. А це або Хандогій або Шамшур з низькими шансами на проходження у ВР. Або запропонувати більш гнучку кандидатуру, яка має трохи більше шансів на проходження, зокрема тому, що вона може бути підтримана частиною партії регіонів. Ідеться про пана Грищенка”.На лояльність біло-блакитних чинний посол України в Росії Костянтин Грищенко може розраховувати завдяки своїй поміркованій позиції щодо інтеграції до НАТО. Однак, його призначення може не сподобатися Вашингтону. Тож окремі експерти радять главі держави взагалі відмовитися від політичних мотивів у виборі нового чільника МЗС і шукати фахівця з економіки. В такому разі підійшов би заступник глави Секретаріату Президента - колишній міністр зовнішньої торгівлі Андрій Гончарук.Віталій Бала (політолог): “Як на мене, в цій ситуації, найближчі рік два в цій ситуації треба робити економізацію міжнародних стосунків України, а не політизацію, яка зараз буде дивитися з точки зору політизації міжнародних відносин, взагалі то вони взагалі не повинні бути політизовані. Просто Президент цього не знає. Йому треба взяти почитати теорію міжнародних відносин і права і тоді він зрозуміє, що такі речі не можна робити. І тоді у нас буде мало проблем і з Росією і з Брюселем і з тим же Вашингтоном”.Втім, хто б не очолив зовнішньополітичне відомство, кажуть політологи, новому міністру не позаздриш. Мовляв, бути протеже президента, політичний час якого добігає кінця, означає поставити під загрозу свою дипломатичну кар'єру.