Хто очолить НАТО?

Шасни прем’єра Данії очолити Нато збільшуються.

За неофіційними даними, Сполучені штати підтримали кандидатуру данця Андерса Фог Расмуссена на посаду генерального секретаря північноатлантичного альянсу. Про це повідомляють джерела у Нато та адміністрації американського президента. Підтримати кандидатуру прем’єра Данії на крісло генсека Вашингтон уже запропонував своїм союзникам.На чолі військового блоку Андерса Фог Расмуссена також хочуть бачити Великобританія, Франція та Німеччина. Очікують, що оголошення імені нового глави НАТО відбудеться на саміті 3-4 квітня, а посаду наступник Яаапа до Хооп Схеффера займе вже у серпні. Зазначимо, серед інших претендентів на крісло генсека північноатлантичного альянсу називали міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського та міністра оборони Канади Пітера Маккея.