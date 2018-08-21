Хто орієнтується у просторі краще – чоловіки чи жінки: дослідження

Чоловіки краще орієнтуються у просторі та швидше знаходять дорогу до потрібної мети, ніж жінки.

Про це заявили вчені з Університетського коледжу Лондона, повідомляє BBC.

З їх слів, причина таких відмінностей проста – вона полягає в еволюції і гендерній нерівності. Адже через відмінності у діяльності протягом багатьох століть мозок чоловіків і жінок розвивався по-різному.

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Зокрема, чоловіки відігравали роль здобувачів – шукали дорогу частіше, ніж жінки, тому у них ця здатність до навігації виражена сильніше.

Найкраще орієнтуються в просторі жителі Данії, Фінляндії та Норвегії

До такого висновку вони дійшли завдяки експерименту з вивчення деменції, який проводили у формі комп'ютерної гри "Sea Hero Quest" – понад 4 мільйони учасників з різних куточків світу, різного віку та статі повинні були відшукати втрачені спогади старого моряка.

Це допомогло дослідникам оцінити, чи залежить вміння орієнтуватися в просторі від різних факторів. Зі слів професора Хьюго Спірса, з віком вміння орієнтуватися у просторі погіршується.

Чим яскравіший колір, тим краще жителі країни орієнтуються в просторі

Окрім того, на когнітивні здібності людини впливає і культура, в якій вона живе. Зокрема, яскраву різницю можна помітити у країнах, де рівень гендерної нерівності вищий.

Найкращу здатність до орієнтації в просторі показали жителі Данії, Фінляндії та Норвегії. Вчені це пов'язують з генетикою "вікінгів". У багатших країнах люди також мають краще вміння орієнтуватися на місцевості.

Жителі багатих країн також мають хорошу здатність до навігації

Фото: Unsplash.

До слова, науковці з Університету Вашингтона провели особливий експеримент, у якому порівняли чоловічий та жіночий мозок.

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