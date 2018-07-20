Хто переможе у бою Усик – Гассієв: ваша думка

Вже у суботу, 21 липня, стане відомо ім’я переможця фінального бою Всесвітньої боксерської суперсерії у поєдинку між українцем Олександром Усиком (14-0, 11 КО) та росіянином Муратом Гассієвим (26-0, 19 КО).

Варто зазначити, що Усик буде битися на ворожій території – бій пройде у Москві. Хоча ще на початку змагань місцем фіналу було місто Джидда у Саудівській Аравії. Правда тоді поєдинок мав відбутися ще 11 травня. Але через травму Усика бій довелося перенести.

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На кону цього поєдинку – титули чемпіона у важкій вазі (WBA, WBC, WBO, IBF та за версією The Ring), трофей Моххамеда Алі та чек на 10 мільйонів доларів.

До слова, нічиї у цьому поєдинку бути не може. Якщо у трьох суддів будуть однакові оцінки, на цей випадок є четвертий арбітр, який визначить переможця поєдинку Усик – Гассієв.

А як ви вважаєте, як закінчиться цей поєдинок?