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      Від пожежі в одеському готелі "Токіо Стар" постраждало 18 людей: що про них відомо

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      Хто постраждав від пожежі в одеському готелі "Токіо Стар"
      Хто постраждав від пожежі в одеському готелі "Токіо Стар" / facebook.com/suspilne.odesa

      У ніч на 17 серпня сталася пожежа в одеському готелі "Токіо Стар", унаслідок якої загинули 8 людей. Щонайменше 18 людей постраждали, серед них – дитина та іноземці.

      Виконувач обов’язків директора департаменту охорони здоров’я одеської ОДА Гінжул Ігор заявив, що перша бригада рятувальників прибула на місце події о 1:55. Повідомлення про пожежу надійшло о 1:34. Пацієнтів приймали 7 бригад медичної швидкої допомоги.

      Важливо: В Одесі сталася пожежа у готелі "Токіо Стар": 8 людей загинуло – фото та відео

      Всього унаслідок пожежі постраждали 18 людей, серед них – 1 дитина та 2 іноземців. 7 людей загинули на місці пожежі, а ще одна людина – у "швидкій".

      10 постраждалих госпіталізували, з них 7 – перебувають у важкому стані, а 2 – у стані середньої важкості. Серед госпіталізованих є іноземець, громадянин Сьеєрра-Леоне. Постраждав також громадянин Литви, але він від госпіталізації відмовився.

      Усі постраждалі отримали опіки тіла та дихальних шляхів, а також отруєння продуктами горіння.

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      Серед пацієнтів, яким надавали медичну допомогу:

      2 мешканців Одеси;

      3 мешканців Одеської області;

      1 мешканець Херсонської області;

      1 мешканець Сум;

      1 мешканець Маріуполя;

      1 громадянин Литви;

      1 громадянин Сьеєрра-Леоне.

      В Одесі сталася пожежа у готелі "Токіо Стар": дивіться відео

      Що відомо про пожежу в одеському готелі "Токіо Стар"?У ніч на 17 серпня в Одесі спалахнув готель "Токіо Стар". Щонайменше 18 людей постраждали, 8 – загинули. Вогонь охопив більше 1 000 квадратних метрів. Під час пожежі у готелі перебувало орієнтовно 200 людей. Кілька десятків врятованих людей запросив до свого дому одесит, який став випадковим свідком пожежі та кинувся допомагати рятувальникам та поліцейським.

      Як повідомив президент Володимир Зеленський, власником готелю є Вадим Чорний. Чоловік уже заявив, що готовий нести відповідальність. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

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      Теги: Новини України Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар" Кримінальні новини Жертви Новини Одеси ДСНС Пожежа
      Джерело: 24 канал
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