Хто винен?

Таліби взяли на себе відповідальність за стрілянину у США.

Угруповання Пакистанський Талібан повідомило, що воно стоїть за організацією масового вбивства у будівлі міграційного центру у місті Бінгемптон, штат Нью-Йорк. Представник талібів заявив, що напад було вчинено у відповідь на удари американських безпілотних літаків по пакистанських бойовиках. Водночас американські правоохоронці не мають доказів причетності талібану до стрілянини. Вони вважають, що злочин вчинив 42-річний іммігрант з В’єтнаму Дживерлі Вонг. Вбивця застрелив 13 людей, а потім і сам покінчив із життям. Трагедія, нагадаємо, сталася у п’ятницю зранку за місцевим часом, коли в імміграційному центрі відбувався іспит на здобуття американського громадянства.