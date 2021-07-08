У січні цього року лотерейні фанати з усього світу з придихом стежили за мало не щогодинним зростанням джекпоту американської лотереї Powerball, коли здавалося, що лотерея ось-ось поб'є свій власний рекорд джекпоту в 1.586 мільярди доларів, рекорд, який був встановлений у січні 2016 року. У підсумку, джекпот виграли на позначці 730 мільйонів доларів, одноосібним переможцем цієї божевільної суми грошей став власник білета, купленого в штаті Меріленд.

Якщо ви хочете теж спробувати щастя і взяти участь у майбутньому тиражі легендарної американської лотереї в цю суботу, 10 липня, то зробити це ви можете онлайн, не в'їжджаючи на територію Сполучених Штатів.

Ви можете офіційно взяти участь в лотереї Powerball онлайн, на сайті theLotter.net.

Джекпот Powerball досяг 127 млн доларів, це понад 3 мільярди гривень. Найближчий тираж пройде ввечері в суботу, 10 липня.

Для вашої зручності, сервіс TheLotter запустив спецсайт theLotter.net, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить всього одне поле, за мінімальною ціною в 4,15 євро!

Перебуваючи в Україні, ви можете офіційно взяти участь в тиражі!

Як грати в Powerball?

Для перемоги в лотереї Powerball необхідно вгадати 5 основних номерів і додаткову кулю Powerball. Стартовий джекпот Powerball становить близько 20 млн доларів і може досягати неймовірних розмірів, збільшуючись на десятки і навіть сотні мільйонів доларів з кожним тиражем без переможця!

Найвищий з розіграних на сьогодні приз склав 1,58 млрд доларів – це найбільший джекпот в історії! Він був виграний у січні 2016 року. Купити білет можна в будь-який зручний для вас час і ви можете стати мільйонером з джекпотом або другим призом в 1 млн доларів! Все, що потрібно для цього зробити – це вгадати всього 5 номерів! Переможець головного призу лотереї отримає неймовірний джекпот, який, на даний момент, становить 127 млн доларів.

Як брати участь в Powerball з України?

Як відомо, білети Powerball продаються тільки в США. Однак, ви можете брати участь в лотереї і з України, купивши офіційні білети онлайн. Зробити це вам допоможе сайт theLotter.net (спецсайт сервісу theLotter). Заснований у 2002 році сервіс пропонує білети на найбільші тиражі світу.

Місцеві агенти theLotter в США куплять білети від вашого імені. За правилами Powerball, ви не зобов'язані бути громадянином або резидентом Сполучених Штатів, щоб брати участь в лотереї, – пояснив прессекретар компанії Адріан Коореманс.

Відзначимо, що участь в лотереях США онлайн відповідає всім вимогам національної лотереї Америки, і онлайн-учасник має такі ж шанси і права на призи, як і місцеві гравці. Додамо, що сайт не бере комісійних з виграшів. Його послуги оплачуються лише одного разу – в момент замовлення білетів (їх ціна на сайті трохи вище, ніж в офіційних точках продажу).

Щоб купити білети Powerball через theLotter.net (спецсайт сервісу theLotter), вам треба:

Створити обліковий запис; Вибрати Powerball зі списку, що містить приблизно 50 лотерей; Заповнити номера (ви можете грати зі своїми номерами, або з випадковими числами); Додати до білета мультиплікатор "Powerplay" (за бажанням); Оплатити замовлення.

Працівник сервісу, що знаходиться в США, купить ваш фізичний білет. Вам залишиться лише дочекатися результатів тиражу. Якщо вам пощастить виграти, сервіс надішле вам відповідне повідомлення. Всі призи виплачуються повністю (після вирахування федеральних податків і податків штату). Сервіс не бере комісії з виграшів – оплата послуг здійснюється в момент покупки білета.

Найбільший у світі джекпот чекає вас

127 мільйонів доларів – найбільший на даний момент лотерейний джекпот. Купуйте білети на найближчий тираж Powerball сьогодні, і приголомшливий приз може бути вашим! Бажаємо успіху, і, будь ласка, грайте відповідально.