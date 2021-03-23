Чим вище сума джекпоту, тим більшу цікавість викликає найпопулярніша у світі лотерейна гра. Сьогодні на кону Powerball – 220 мільйонів доларів, і цей джекпот може бути зірваний вже в цю середу. Дізнайтеся, як взяти участь у тиражі з офіційними білетами з України.

Здається, в ці дні всі хочуть зіграти в лотерею США Powerball, і можна зрозуміти чому. З того часу, як лотерея розіграла рекордний джекпот у розмірі 1,58 мільярда доларів у січні 2016 року, ім'я лотереї – у всіх на вустах. Якщо ви обмірковуєте взяти участь в лотереї Powerball з України, ви можете купити білети онлайн, абсолютно законно і безпечно.

Згідно з правилами американської лотереї Powerball, хто завгодно може "купити білет Powerball, взяти участь у грі та отримати виграш". Щобільше, на офіційному сайті лотереї йдеться, що "вам необов'язково бути громадянином (США) або резидентом, щоб взяти участь у грі".

Оскільки відправитися в США особисто за білетом зараз не варіант, ви можете взяти участь у лотереї онлайн на сайті theLotter, провідному світовому сервісі для придбання лотерейних білетів онлайн.

Вартість білета Powerball на сайті theLotter розраховується виходячи з базової вартості офіційного лотерейного білета, а також невеликі комісії за послуги сайту. Коли ви купуєте лотерейні білети Powerball на сайті theLotter, наші місцеві агенти в США купують офіційні фізичні білети у рітейлерів від вашого імені,

– пояснює Адріан Коореманс, представник theLotter.

"Коли ви виграєте лотерейний приз, ви отримаєте його цілком, оскільки сервіс не стягує комісій з виграшів (за винятком податкових відрахувань, де це може бути застосовано)", – додав він.

Ось як ви можете виграти:

Пройдіть реєстрацію на сайті theLotter.com Виберіть лотерею Powerball Відзначте 5 номерів (від 1 до 69) Виберіть 1 номер "Powerball" (від 1 до 26) Підтвердіть покупку

На сайті theLotter пропонується мінімальна кількість полів (3 поля), за 15 доларів.

Щасливі переможці

Виграти в лотерею складно, але можливо, як показують історії наших щасливих переможців.

Один з найбільших лотерейних переможців на сайті: житель Багдада, який виграв 6,4 мільйона доларів у лотереї Орегон Мегабакс у серпні 2015 року. На його прикладі було доведено, що нерезиденти США можуть офіційно забрати свій лотерейний виграш з білетом, придбаним онлайн на сайті TheLotter.

Дивовижний виграш громадянина Іраку, однак, не єдиний приклад того, як нерезиденти США виграють у лотереї та успішно забирають свої виграші. Так, пенсіонерка з Панами зуміла виграти 30-мільйонний доларовий джекпот у лотереї Флорида Лото в липні 2017 року.

Джекпот лотереї Powerball може бути зірваний вже в цю середу. Як і резиденти США, ви теж можете взяти участь у тиражі та спробувати виграти величезний джекпот! Беручи участь у тиражах Powerball США з України онлайн на сайті theLotter.com, ваші шанси на виграш рівно такі ж, як і шанси тих, хто купує лотерейні білети в кіосках на території США.