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Huawei нахабно обдурила користувачів у рекламі

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Huawei Nova 3i
Huawei Nova 3i / Фото з вільних джерел

Багато компаній в минулому не раз лукавили під час створення рекламних відеороликів, і Huawei не виключення. Ймовірно, такий підхід рахують нормою у створенні реклами, проте це норма до тих пір, поки про це не дізнаються звичайні користувачі.

Про це повідомляє AndroidInsider.

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Єгипетська модель взяла участь у зйомці реклами Huawei Nova 3i для єгипетських споживачів. На зображенні видно, як чоловік нібито тримає в руках смартфон, яким робить селфі.

Скріншот з реклами Huawei Nova 3i
Скріншот з реклами Huawei Nova 3i

Пізніше модель опублікувала в Instagram фотографію, яка демонструвала процес зйомки, на якій видно, як пару фотографують за допомогою професійної DSLR-камери, а не з використанням смартфона. Пізніше фотографію вона, звичайно, видалила, однак підписники моделі встигли зберегти зображення:

Фото, яке опублікувала єгипетська модель
Фото, яке опублікувала єгипетська модель

Тепер, перш ніж вірити відеороликам Huawei, які демонструють фотоможливості смартфонів компанії, слід добре подумати і згадати цю досить неприємну ситуацію.

Реклама Huawei Nova 3i для єгипетського ринку – дивіться відео 

 

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Смартфони Huawei Китай Єгипет
Джерело: 24 Канал
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