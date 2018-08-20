Huawei нахабно обдурила користувачів у рекламі

Багато компаній в минулому не раз лукавили під час створення рекламних відеороликів, і Huawei не виключення. Ймовірно, такий підхід рахують нормою у створенні реклами, проте це норма до тих пір, поки про це не дізнаються звичайні користувачі.

Про це повідомляє AndroidInsider.

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Єгипетська модель взяла участь у зйомці реклами Huawei Nova 3i для єгипетських споживачів. На зображенні видно, як чоловік нібито тримає в руках смартфон, яким робить селфі.



Скріншот з реклами Huawei Nova 3i

Пізніше модель опублікувала в Instagram фотографію, яка демонструвала процес зйомки, на якій видно, як пару фотографують за допомогою професійної DSLR-камери, а не з використанням смартфона. Пізніше фотографію вона, звичайно, видалила, однак підписники моделі встигли зберегти зображення:



Фото, яке опублікувала єгипетська модель

Тепер, перш ніж вірити відеороликам Huawei, які демонструють фотоможливості смартфонів компанії, слід добре подумати і згадати цю досить неприємну ситуацію.

Реклама Huawei Nova 3i для єгипетського ринку – дивіться відео

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