Huawei почала виробництво смартфона з гнучким екраном

Компанія Huawei і виробник BOE Technology хочуть першими у світі випустити унікальний складаний смартфон із гнучким екраном. При чому вже роблять у цьому напрямку перші кроки .

Про це пише DigiTimes.

За інформацією перевірених джерел, компанії ведуть активну роботу над унікальним пристроєм, вже запустивши у виробництво гнучкі 8-дюймові OLED-дисплеї.

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За чутками, глави обох компаній ставлять перед собою амбітну мету – випередити Samsung, яка теж зацікавлена ​​в запуску такого смартфона.

Цей революційний смартфон китайська компанія планує запустити в листопаді 2018 року. При цьому Samsung восени тільки має почати виробництво свого смартфона.