Huawei почала виробництво смартфона з гнучким екраном
Компанія Huawei і виробник BOE Technology хочуть першими у світі випустити унікальний складаний смартфон із гнучким екраном. При чому вже роблять у цьому напрямку перші кроки .
Про це пише DigiTimes.
За інформацією перевірених джерел, компанії ведуть активну роботу над унікальним пристроєм, вже запустивши у виробництво гнучкі 8-дюймові OLED-дисплеї.
Читайтете також: Експерти визначили найкращий смартфон для користувачів
За чутками, глави обох компаній ставлять перед собою амбітну мету – випередити Samsung, яка теж зацікавлена в запуску такого смартфона.
Цей революційний смартфон китайська компанія планує запустити в листопаді 2018 року. При цьому Samsung восени тільки має почати виробництво свого смартфона.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі