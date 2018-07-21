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Телеканал новин 24 Новини Смартфони

Huawei проти Apple: хто продасть більше смартфонів у 2018-му

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Huawei сміливо конкурує з Apple
Huawei сміливо конкурує з Apple / Unsplash

Китайська компанія Huawei наступає на п’яти американській Apple у гонці за кількістю проданих смартфонів.

Про це пише CNET.

За перші півроку 2018-го Huawei продала 100 мільйонів смартфонів. При цьому до кінця року компанія планує продати 200 мільйонів телефонів. Про такі амбітні плани заявив генеральний директор Huawei Річард Юй.

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Apple у минулому році продала 215,8 мільйони своїх iPhone. Відтак цьогоріч Huawei планує зрівнятися з американською компанією за кількістю проданих смартфонів.

Відзначимо, що Huawei майже впритул наблизився до Apple в другому кварталі 2018 року. Китайська компанія продала 38,5 мільйонів своїх гаджетів проти 41 мільйонів, проданих американцями.

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Теги: Смартфони Техно Huawei Apple
Джерело: 24 Канал
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