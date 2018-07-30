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Hubble зробив унікальний знімок Сатурна

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Hubble зробив унікальний знімок Сатурна
Hubble зробив унікальний знімок Сатурна / nineplanets.org

Космічний телескоп Hubble зробив унікальний знімок Сатурна, коли він був якраз навпроти Землі. У цей момент умови для спостереження були найбільш сприятливими.

Про це пише Nine Planets.

Hubble спостерігав за Сатурном 6 червня, коли планета перебувала на відстані приблизно на 1,36 мільярда кілометрів від Землі, – це одна з найменших відстаней між планетами. У цей момент планети стають в одну лінію, що хороші умови для спостережень планет. Адже дають змогу астрономам розрізняти деталі поверхні та атмосфер планет, а також стежити за їх змінами.

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На зображенні видно так звані класичні кільця Сатурна, які були зафіксовані першими дослідниками планети.

Це перший знімок Сатурна, який зроблено у рамках проекту Outer Planet Atmospheres Legacy (OPAL). У цій місії вчені намагаються зрозуміти динаміку атмосфери та еволюцію планет Сонячної системи.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Hubble Сатурн Космос
Джерело: 24 Канал
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