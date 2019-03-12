Хвалебну пісню про Путіна увімкнули на весь магазин побутової техніки в Одесі: відео

В Одесі в одному з магазинів побутової техніки COMFY гучно та на цілий торговий зал увімкнули пісню Go hard like Vladimir Putin, яка вихваляє президента Росії Володимира Путіна. У компанії назвали інцидент провокацією, проте вибачились за нього.

"Працівники її (мережі COMFY) магазину на вул. Середньофонтанській в Одесі вирішили, що для покупців буде дуже до речі включити пісню Go hard like Vladimir Putin на честь царя країни-бензоколонки", – написав у Facebook одеський активіст Сергій Стерненко і додав відповідне відео.

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Це мережа магазинів COMFY. Працівники її магазину на вул. Середньофонтанській в Одесі вирішили що для покупців буде дуже доречно увімкнути пісню «Go hard like vladimir putin» на честь царя країни-бензоколонки. Мабуть, ці недалекі люди хочуть бачити в Одесі російські танки або терористів на кшталт гіві та мотороли. Бо інакше пояснити такий вчинок неможливо. Вони б ще гімн агресора увімкнули або замість вивіски причепили триколор з куркою. Дуже цікаво чи відреагує COMFY на цю ганебну поведінку своїх працівників. Щоб краще звернути увагу на цю проблему пропоную поставити відповідне запитання у них на сторінці. Можна в коменти або у відгуки. Відео від анонімного одесита. Апдейт: реакція компанії є в коментарях під постом. Опубліковано Serhii Sternenko Вівторок, 12 березня 2019 р.

У компанії "КОМФІ ТРЕЙД" вже зреагували на інцидент та вибачились за нього. Проте запевнили, що провокативну музику ввімкнули не працівники магазину COMFY

"Внаслідок перевірки, у тому числі з відеоспостереження та фіксації подій встановленими технічними засобами, підтверджено провокаційну навмисно сплановану організацію одночасної трансляції та відеозапису такої трансляції згаданого треку невстановленими особами", – заявили в "КОМФІ ТРЕЙД".