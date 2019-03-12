Хвалебну пісню про Путіна увімкнули на весь магазин побутової техніки в Одесі: відео
В Одесі в одному з магазинів побутової техніки COMFY гучно та на цілий торговий зал увімкнули пісню Go hard like Vladimir Putin, яка вихваляє президента Росії Володимира Путіна. У компанії назвали інцидент провокацією, проте вибачились за нього.
"Працівники її (мережі COMFY) магазину на вул. Середньофонтанській в Одесі вирішили, що для покупців буде дуже до речі включити пісню Go hard like Vladimir Putin на честь царя країни-бензоколонки", – написав у Facebook одеський активіст Сергій Стерненко і додав відповідне відео.
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У компанії "КОМФІ ТРЕЙД" вже зреагували на інцидент та вибачились за нього. Проте запевнили, що провокативну музику ввімкнули не працівники магазину COMFY
"Внаслідок перевірки, у тому числі з відеоспостереження та фіксації подій встановленими технічними засобами, підтверджено провокаційну навмисно сплановану організацію одночасної трансляції та відеозапису такої трансляції згаданого треку невстановленими особами", – заявили в "КОМФІ ТРЕЙД".