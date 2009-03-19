Hyundai i30; Lancia Musa

Цей автомобіль має багато спільного із вже добре відомою Kia Cee'd, хоча у них є індивідуальні риси як ззовні, так і всередині.

Hyundai i30Обидва авто мають схоже обладнання, сучасний дизайн і комфорт.i30 - це пріоритетна модель для компанії Hyundai, яка досить довго не мала представників у дуже популярному гольф-сегменті ринку. Тому цей автомобіль - доволі конкурентноспроможна пропозиція. ESP, шість подушок безпеки, активні підголівники та індикатори ременів безпеки - все це є вже у базовій комплектації.i30 має більш просторий салон, аніж однокласники, особливо позаду. Привабливий інтер'єр із зручними елементами управління та хороші їздові якості роблять автомобіль серйозним конкурентом Golf та Focus. На вибір три бензинові та два дизельні двигуни. Бензинові агрегати об'ємом 1,4, 1,6 та 2,0 л видають відповідно 109, 122 та 143 к.с. Останній розганяє корейця до 205 км/год. Характеристики 1,6-літрового бензинового вражають менше. На його тлі еластичний та економний 1,6-літровий дизель виглядає кращою пропозицією. Автомобілі з таким двигуном комплектують п'ятиступінчатою "механікою".Потужніший дволітровий дизельний агрегат розвиває 140 к.с. та 304 Нм. Такий двигун працює в парі з ручною шестиступінчатою коробкою передач або з "автоматом".Все це робить i30 доволі привабливою покупкою, особливо вкупі з гарантією та хорошою ціною. Але майте на увазі, що більш дорогі Ford Focus, Volkswagen Golf та Opel Astra можуть стати такими ж привабливим, якщо придбаєте їх за знижками. Окрім того, падіння ціни на вторинному ринку в i30 можливо буде більшим, аніж у цих автомобілів. У будь-якому випадку, компанія Hyundai зробила великий крок вперед, тому 1,6-літровий дизель повинен бути у списку кандидатів, якщо ви шукаєте невеликий сімейний хетчбек. Lancia MusaМодель Musa відома вже кілька років - її дебют відбувся ще у 2004 році. Це авто є найдорожчою альтернативою Fiat Idea, котрий, своєю чергою, є зменшеною версією Punto.За останні кілька років компанія Lancia зарекомендувала себе в Італії, як найпопулярніший виробник маленьких авто. На високі продажі вплинуло те, що завдяки величезній палітрі кольорів та низці додаткового обладнання, можна зібрати 80 різних версій Musa. Таким чином, шанси побачити таке ж авто, як ваше - мізерні.Окрім того, можна вибрати різне оздоблення салону та купу люксових прибамбасів - високоякісну Hi-Fi систему Bose, панорамний скляний дах, Bluetooth і так далі. Всі ті речі, котрі сучасні авто повинні мати, але не мають.А це - нова модель з витонченим виглядом та величезним вибором хромованих деталей. Здається, що цього вже занадто, але, ймовірно, італійці вважають інакше. Окрім того, тут досягли двох практичних вдосконалень у порівнянні з попередньою моделлю. По-перше, це збільшення багажного відділення на 70 л. Водночас, підлога багажника знизилась майже на 5 см, що полегшує завантаження різних сумок та вантажів.Лінію двигунів також розширили - компанія представила два 1,3-літрових турбодизелі потужністю 70 та 90 к.с. та два 1,4-літрові бензинові двигуни, які розвивають 77 та 95 конячок відповідно. А також агрегат, котрий, напевно, продаватиметься найліпше, - 1,9-літровий 100-сильний турбодизель.Звісно, авто більше від попередньої моделі, і, водночас, трохи краще - італійці поліпшили навіть шумоізоляцію. Загалом, Lancia доклала значних зусиль, аби це авто стало лідером у своєму класі. В Італії, зрозуміло. Втім, Musa навряд чи вразила будь-кого іншого, окрім італійців.