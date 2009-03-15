І благо і ярмо

Українці не повинні повертати банкам заставне майно у разі якщо не можуть сплачувати кредит.

Щонайперше тому, що повернути банку взяті у кредит квартиру чи машину - ще не означає, що ви не будете сплачувати решту кредиту , попереджають експерти. Позичальник, віддавши банку майно, все одно ще має погасити різницю між вартістю у ціні на квартиру чи машину та рештою суми кредиту. Відтак позичальникам експерти радять за будь що переконувати банк у своїй платоспроможності - бодай у майбутньому.Микола Івченко (працівник компанії-валютного трейдера): “Якщо вже, вибачите мене, ну, комерційний банк пішов на реалізацію застави і вимагає від вас повернення, з юридичної точки зору вони мають на це право, мають право, звичайно. Відповідно, тут питання виникає що необхідно проводити переговори про реструктуризацію цієї заборгованості в майбутньому. Тобто не зараз платити всю суму, а розтягнути цю суму боргу на 3, на 5 років”.Як заявляють фінансові експерти, банкам заставлені квартири, а особливо автомобілі зараз не потрібні - їх важко реалізувати. Оскільки, приміром вживаний впродовж півроку автомобіль втрачає у ціні до 50 % , а нерухомість останнім часом знецінюється стабільно. Але банк ні за яких умов не подарує позичальнику борг.Микола Івченко (працівник компанії-валютного трейдера): “Розумієте, якщо чоловік брав кредит в доларах і допустимий, узяв кредит 100 тисяч доларів, і виплатив 20 тисяч. Продав квартиру за 50. Виходить, у нього борг 30 тисяч залишився. Тобто, скільки він взяв, стільки він поверне в доларах”.Сплеск неплатежів по кредитах частково був спровокований дорожчанням валюти. Тож ініціатива Нацбанку продавати валюту комерційним банкам за пільговим курсом на спеціальних аукціонах певним чином допомогла позичальникам. Придбану на аукціоні валюту комерційні фінустанови продають їм за курсом купівлі плюс 0,2 % суми. Щоправда аби купити дешеві долари боржники повинні не менш, як за добу подати прохання до свого банку. Відколи діє ця ініціатива НБУ - курс долара поповз вниз, експерти прогнозують, що так триватиме і надалі. На якій позначці зупиниться ціна долара - поки не гадає ніхто.