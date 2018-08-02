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Ідеальний для пенсіонерів: iBall представила новий телефон

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iBall представила новий кнопковий телефон
iBall представила новий кнопковий телефон / fonearena.com

Компанія iBall представила новий кнопковий телефон Aasaan4. Пристрій розрахований спеціально для старих людей.

Про це пише Fonearena.

Пристрій оснастили 2,31-дюймовим дисплеєм та великими кнопками. До речі, вони також мають шрифт Брайля, для людей, що погано бачать. Окрім того, клавіатура має голосову функцію, вона "говорить", якщо на неї натискати, щоправда лише англійською.

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Також пристрій має функцію SOS, яку можна застосувати під час якоїсь надзвичайної ситуації. Як тільки користувач на неї натисне, вона звуковим сигналом попередить людей поблизу про критичну ситуацію, а також відправить SMS на 5 попередньо вибраних номерів.

iBall представила новий телефон

iBall представила телефон для пенсіонерів 

На Aasaan4 встановлена батарея ємністю 1800 мАг. Телеофін підтримує роботу двох SIM-карт. Також є вбудоване FM-радіо і динамік.

Вартість телефону теж по кишені пенсіонеру – 50 доларів або близько 1300 гривень.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Пенсіонери
Джерело: 24 Канал
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