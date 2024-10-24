Захисники із села Новосілки-Опарські полягли в один день. Про це повідомили у Новосілко-Опарському старостинському окрузі.

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Захисників мобілізували у серпні 2024 року

Старшому Ігорю Трушу було 38 років, а його молодшому брату Роману – 28. Воїни загинули 18 жовтня під час російського мінометного обстрілу в місті Часів Яр на Донеччині.

У середу, 23 жовтня, з воїнами попрощалися. У рідному селі їх зустрічали на колінах та з прапорами. Поховали захисників на алеї Героїв.

Староста округу Емілія Яруш розповіла, що Ігоря та Романа мобілізували у серпні 2024 року. Вони воювали у складі 24 ОМБр імені короля Данила.

Рівно два місяці вони були на фронті... Були дуже добрими, вихованими. Працювали разом із мамою у фермерському господарстві "Захід-птиця" в Пустомитах,

– повідомила Емілія Яруш.

В старшого Ігоря залишилися дружина та двоє малолітніх дітей, а менший Роман створити свою сім'ю не встиг. У скорботі також залишилися мама полеглих воїнів та середній брат.

"Висловлюємо слова співчуття нашій учительці Тетяні Труш та учениці другого класу Яні Труш: вони втратили чоловіка та батька. Схиляємо голови перед мамою, яка віддала найцінніше у своєму житті – синів. Сили й терпіння всій родині, нехай Бог допоможе пережити цю страшну втрату... Вічна пам'ять вам, наші Герої!" – написали в Новосілко-Опарській школі.

На Львівщині попрощалися із загиблими братами / Фото Новосілко-Опарського старостинського округу

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та близьким Ігоря та Романа Трушів. Світла пам'ять!